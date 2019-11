T2O har fået midlertidigt haft lov til at bruge en neddeler på fabrikkens område, men det skal være slut.

Send til din ven. X Artiklen: Midlertidig tilladelse til at »spise« egne dæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midlertidig tilladelse til at »spise« egne dæk

Odsherred - 04. november 2019 kl. 07:04 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idag skal dækfabrikken T2O i Egebjerg have nedbragt sine oplag af dæk i det fri, så de er bragt i lovlig stand. Sådan har brandvæsenet formuleret det påbud, som virksomheden stadig er underlagt.

For at komme de alt for mange brugte dæk til livs har virksomheden søgt og fået midlertidig tilladelse til at bruge en larmende neddeler til at finddele dækkene. En tilladelse, der udløb i torsdags, og nu er myndighedernes forventning, at virksomheden har orden i dækkene.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra T2Os ejer, Lars Boysen, men i den dispensation til midlertidig neddeling af dæk, som Odsherred Kommune sendte til T2O den 16.setember, står der blandt andet, at:

»Det er en tidsbegrænset periode og skal uden videre varsel ophøre inden 31.oktober.«

I sin begrundelse for at give T2O tilladelse til brug af den støjende neddeler, er, at virksomheden ikke har kunne opnå en permanent tilladelse til at være modtageanlæg og oparbejdningsvirksomhed, fordi de endnu ikke har dokumenteret en egentlig produktion, og i takt med den manglende produktion har virksomheden fået samlet et ulovligt stort dækoplag.

På et møde med Odsherred Kommune den 9.setember har virksomheden oplyst, at de har kort tid til at opfylde påbuddet, og at de vil bruge deres egen shredder til den grove neddeling og derefter lade en entreprenør stå for den sidste del af processen med en granulator, hvorefter dækgranulatet skulle være klar til at blive behandlet i pyrolyseanlæg.