Michelin-restaurant sender personalet hjem

På Dragsholm Slot er de også ramt hårdt af myndighedernes seneste tiltag med at kræve restauranter lukket.

Slottet har, udover hotel, et spisehus og en Michelin honoreret restaurant, og det hele er lukket ned.

Samtidig er medarbejderne sendt hjem, alle med fuld løn, og slotsejer Mads Bøttger slår fast, at slottet går en hård tid i møde.

"Det er naturligvis en rigtig omkostningstung udfordring for os, og det bliver dyrt og kommer til at trække spor. Men vi er fornuftigt rustet og har en rigtig god dialog med vores sparekasse i Holbæk. Lige nu arbejder vi på at minimere konsekvenserne og glæder os til at vi forhåbentlig snart kan åbne slottet for vores mange gæster," siger han til dagbladet Nordvestnyt.