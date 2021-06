Michelin-kok bag foodtruck og restaurant i tidligere sindssygehospital

- Man kan gå rundt her og se på det hele i flere timer, men der var ikke noget sted, hvor man kunne købe lidt at spise og lidt at drikke, så derfor tænkte jeg, at en foodtruck både ville kunne skabe lidt liv og lidt opmærksomhed og samtidig udfylde et behov, jeg synes der var her, fortæller Claus Henriksen om baggrunden for at rulle sin vogn ind på plænen foran sin nyetablerede pop-op-restaurant Atom i det tidligere sindssygehospitals gamle festsal.