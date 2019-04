Antallet af arbejdsrelaterede skader og sygdom er steget i Odsherred Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Mere vold, men ingen hundebid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere vold, men ingen hundebid

Odsherred - 25. april 2019 kl. 07:36 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2018 var der en stigning på 73 procent i sygefraværsdage blandt medarbejderne i Odsherred Kommune, og særligt hjemmeplejen, skoler, børnehaver, jobcentret og genbrugspladserne har haft et højt antal sygefraværsdage. Det er nogle af konklusionerne i den arbejdsskaderedegørelse for 2018, som økonomiudvalget i går blev præsenteret for.

På det konkrete plan blev der i 2017 anmeldt 42 tilfælde af vold eller trusler om vold, mens tallet i 2018 var 53, og samtidig er der ifølge rapporten flere medarbejdere, der har haft samtaler med Nordisk Krisekorps på grund af arbejdsrelateret stress.

På positivsiden er der sket et fald i antallet af forflytningsskader, og i arbejdsskaderedegørelsen står der blandt andet, at det er et resultat af et større fokus og etablering af forflytningskurser og uddannelse af medarbejdere til forflytningsinstruktører.

Og så står der et stort nul ud for kategorien hundebid, hvilket blandt andet skyldes, at de borgere der får hjælp fra hjemmeplejen har fået besked på, at deres hunde ikke må være i det lokale, hvor hjælpe ydes.

Særligt på skole og hjemmeplejens område er det de nyansatte, der står for hovedparten af ulykkerne, 45 procent af de tilskadekomne har ét år eller under i ansættelsesanciennitet, og antallet af sygemeldte over èn måned, men under tre måneder er steget fra seks i 2017 til 10 i 2018.

I løbet af 2018 har Odsherred Kommmune seks gange måtte tilbyde gruppesupervision med krisepsykologer. Fem medarbejdere på plejecenter Bakkegården har fået hjælp til at tackle en særligt belastende pårørende, der var ved at få personalet til at »gå ned.«

På Grønnegården måtte 12 aftenvagter have gruppesupervisoon for at kunne håndtere en særligt besværlig beboer, i socialpsykiatrien har 29 medarbejdere fået supervision for at kunne klare en truende borger, på Bobjergcentret har 46 medarbejdere have hjælp til at tackle en borger, der tog kvælertag på alle han mødte, hvilket har betydet at der er blevet indkøbt overfaldsalarmer og på jobcentret måtte 73 personer have krisehjælp efter at to mænd truede personalet med en økse.