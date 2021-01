Mere plads til kød - Dagli'Brugsen udvider

Lyngen: For tredje gang i løbet af et par år skal der foretages en udvidelse af faciliteterne i Dagli'Brugsen på Lyngen.

Brugsuddeler Filip Melchiorsen gennemførte for tre år siden en total renovering af butiks- og servicelokalerne, blandt andet etablering af en relativ stor delikatesseafdeling, der daglig leverer en række specialiteter til kunderne også »ud af huset«. Og det er ifølge ham kundernes skyld, at man nu udvider delikatesseen med en ren køddisk og større kølefaciliteter.

- Vi har den glæde, at kunderne virkelig bakker op om vores nye tiltag, så delikatessen og efterspørgslen på friske kødevarer er blevet en så solid succes, at vi nu tager konsekvensen og udvider.

Kokke bag disken Udvidelsen består i, at to kølemontre ved delikatessen - på hjørnet ind til vinafdelingen - fjernes og erstattes af en decideret køddisk, hvor udskæringer og andre rene kødprodukter kan få plads. Og »ude bagved« udvides kølekapaciteten til mere end det dobbelte.

- Vi er i den heldige situation, at to af vores tre medarbejdere i afdelingen ikke blot har butikserfaring, men også er udlært kokke - og en af dem har endog arbejdet på et slagteri, så de ved, hvordan kød kan bruges i mange velsmagende sammenhænge. Og det har kunderne helt klar fundet ud af, fastslår Filip Melchiorsen med et bredt smil.