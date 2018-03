Se billedserie Søren With (S), som sidder i lokalrådet sammen med repræsentanter fra politiet og kommunale fagfolk, er tilfreds med kommunens kriminalpræventive indsats. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Mere kriminalitet i Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere kriminalitet i Odsherred

Odsherred - 04. marts 2018 kl. 20:02 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Odsherred i 2017 har været en markant stigning i antallet af både anmeldelser og sigtelser i henhold til straffeloven og ejendomsforbrydelser.

Fra 2016 til 2017 steg antallet af anmeldelser efter straffeloven fra 1841 til 2231, en vækst på 21 procent. Antallet af voldsanmeldelser steg fra 96 til 145.

Antallet af sigtelser efter straffeloven steg fra 273 til 366, en stigning på 34 procent. Antallet af voldssigtelser steg fra 52 til 80.

Antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser, herunder indbrud, steg fra 1701 i 2016 til 2022 i 2017 - en stigning på 19 procent. Antallet af sigtede for ejendomsforbrydelser steg fra 187 til 247, det vil sige 32 procent. Ovenstående tal siger ikke noget om, hvor mange der rent faktisk endte med at blive dømt efter straffeloven eller for ejendomsforbrydelser.

Byrådsmedlem Søren With (S) sidder i det såkaldte lokalråd sammen repræsentanter fra blandt andet politiet og fagfolk fra kommunen. Han sidder i lokalrådet som repræsentant for Ungehuset i Hørve, hvor han er formand. På lokalrådets sidste møde fik man en orientering om udviklingen.

- Tallene fra politiet og Danmarks Statistik er ikke helt ens, og det synes jeg er frustrerende. Men tendensen er den samme. Generelt ligger vi dog under landsgennemsnittet med hensyn til kriminalitet, og vi har meget lidt vold i Odsherred, men det er bestemt stærkt bekymrende, at kriminaliteten stiger, siger han.

Antallet af SSP-konsulenter er faldet i de senere år, men Søren With, som også er formand for børne- og uddannelsesudvalget, peger på, at Ung i Odsherred og Ungeenheden løfter en stor del af SSP-indsatsen.

- Jeg synes, at vi gør meget i forhold til den kriminalpræventive indsats. Vi har en bred palette af indsatser. Ung i Odsherred er blandt ude på skolerne for at tale med eleverne, men det er jo en langsigtet indsats, som ikke giver resultater i morgen, siger Søren With.