Mere kontrol med snyd af offentlige ydelser

- Vi vil gerne øge kontrolgruppens indsats med at kontrollere, om man også er berettiget til de ydelser, man får. En øget indsats vil indgå i budgetforhandlingerne. Nogle kommuner skruer op for indsatsen, og de gør mere, end hvad vi gør lige nu. Vi gør en pæn indsats, men vi kunne nok godt gøre noget mere, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

- Det kan være svært at opgøre, hvor meget det fulde udbytte er af indsatsen. På den ene side er det ikke alle pengene, vi selv får hjem, for noget er jo refusionsbundet i forhold til staten. Men på den anden side giver det samfundsøkonomisk god mening at lave indsatsen. Det har vel også en forebyggende effekt, at vi er skarpe på indsatsen. Det kan måske få nogle af dem, der overvejer at smutte gennem nåleøjet, til at lade være, siger Thomas Adelskov.