Se billedserie Rullegræs er lagt over området, hvor der tidligere holdt biler. Senere kommer der borde og bænke op. Foto: Torben Andersen

Mere grønt på havnen - men færre p-pladser

Odsherred - 03. juni 2021 kl. 16:35 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Havnen i Rørvig har forandret udseende. Rullegræs er nemlig lagt på arealet ved p-pladserne ned mod bådene.

Havnefoged Steen Hansen forklarer, at forandringen skal ses i forbindelse med, at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra søsportsklubberne samt erhvervslivet på havnen arbejder med udvikling af den populære havn.

- Græsplænen er en forskønnelsesting. Den er etableret for at få noget mere grønt ind på Rørvig Havn. I lokalplanen står også, at man skal arbejde for at gøre havnen mere grøn. Området var tidligere en støvet parkeringsplads med både omkring. Det var ikke særligt kønt, hvis man så ordentligt efter, siger Steen Hansen, som oplyser, at der til næste år skal stilles borde og bænke op på stedet. Rullegræsset skal lige have ordentligt fat først.

- Måske kan vi også få grill­huset derover at stå. Det skal være et hyggeligt sted, måske også med træer og blomsterkummer. Jeg tror, at folk er glade for, at der bliver mere grønt på havnen, siger Steen Hansen, som oplyser, at handicaprådet er blevet inddraget i processen, og derfor er stierne også blevet relativt brede.

Havnefogeden fortæller, at der er for mange biler på havnen.

- Det er dejligt, at der kommer så mange besøgende, men de slider også voldsomt på havnen. Hvis man i stedet parkerer ved de små salgsboder og ved kroen, så ville det være fint. De øvrige p-pladser vil vi så forsøge at reservere til sejlerne, som har behov for for eksempel grejvogne, siger Steen Hansen, som ikke frygter, at der kommer til at mange parkeringspladser.

- Vi har sammen med en arkitekt lavet en oversigt, der viser, at ved at lave noget ordentlig logistik på havnen kunne vi rent faktisk skaffe mellem 60 og 70 flere p-pladser, siger han.