Mere frihed i Camilla og Co. i Fakta

Det er landets dygtigste og mest selvstændige butikschefer i Fakta, som får yderligere beføjelser. Det betyder, at Fakta Nykøbing, nu har mulighed for at lave lokale tilbud og andre aktiviteter, der er målrettet kunderne i butikkens lokalområde.

Butikschef Camilla Taubo er naturligvis stolt over den anerkendelse, der ligger i denne tildeling, og hun understreger, at det er resultatet af en stærk holdindsats og et konstant fokus på at holde en høj butiks- og servicestandard, der har givet denne mulighed.