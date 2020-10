Foto: Per Christensen

Mere end 100 år med friskbagt brød: Nu lukker bageriet

Der dufter fristende af friskbagte wienerbrød, denne torsdag morgen i bageriet på Højby Hovedgade, hvor der i mere end 100 år er blevet bagt brød og kager.

I de fleste af årene har der også været bagerbutik på stedet, men i 2012 valgte daværende ejere Lone og Per Nielsen at lukke bageriudsalget, og leje lokalerne ud til SuperBrugsen i Højby, som lige siden har benyttet bageriet til at bage forsyninger til supermarkedets bageriudsalg.

Nu har SuperBrugsen valgt at bygge eget bageri i forbindelse med forretningen, og det betyder, at det gamle bageri på Hovedgaden lukkes ned den 31. december.