Se billedserie Hvordan får vi flere som Agnes i detailhandlen, spurgte Helge Padegaard fra Svendborg Kommune. Foto: Torben Andersen

Mere Agnes - mindre Varnæs og Arnesen

Odsherred - 01. oktober 2019 kl. 07:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butiksejere er meget forskellige. Nogle er magelige som Varnæs i tv-serien Matador. De tænker, at det hele nok skal gå. Andre bekymrer sig slet ikke om deres butik - som Arnesen. Andre er som Mads Skjern, der er parat til at gøre hvad som helst for at tjene penge. Men så er der også Agnes-typerne, der knokler og måske er lidt for idealistiske.

Nogenlunde sådan lød i et oplæg på den konference, som Odsherred Erhvervsforum mandag havde indbudt til på Rørvig Centret. Konferencen tog udgangspunkt i den lokale detailhandel, men for at få inspiration til fremtiden, havde man inviteret Helge Padegaard fra Svendborg Kommune til at fortælle om et stort detailhandelsprojekt i fire sydfynske kommuner. Her havde man inddelt de 200 deltagende butikker i Matador-typer, og hele 34 procent mindede om Agnes fra tv-serien.

- Hvis vi kunne få flere af hendes slags, og samtidig få sat lidt fut i Varnæs-typerne, så ville det være godt, fortalte Helge Padegaard, som understregede, at butikkerne skal have hjælp, og at de skal arbejde mere sammen.

Formanden for Odsherred Erhvervsforum, Henrik Andersen, understregede, at man i detailhandlen ikke har råd til at forholde sig passivt overfor e-handlen.

- Vi er ikke kommet helt i gang med digitaliseringen i Odsherred, og det er vigtigt, at vi finder fremadrettede løsninger. Hvis ikke vi rykker, vil vi opleve endnu mere butiksdød. Det er derfor også vigtigt at tænke på Odsherred som ét samlet fællesskab, sagde Henrik Andersen.