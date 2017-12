Meny-supermarked lukker

Det er ham selv, der har taget beslutningen om at lukke. Meget mere har købmanden ikke lyst til, at sige om sagen lige nu.

- Jeg er mest bekymret for, hvad der skal blive af mine ansatte. Vi har virkelig knoklet røven ud af bukserne, for at få det her supermarked til at blive en god forretning, men det har ikke været muligt, siger Michael Møller, som har drevet Meny-butikken siden 2014.