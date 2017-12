Se billedserie - Folk slapper meget mere af, når de ligger i en sofa. Prøv selv, lød Line Palmers opfordring til journalisten. Foto: Preben Moth

Mental fitness og en bassethound

Odsherred - 08. december 2017 kl. 16:07 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den velnærede bassethund Dauphine er den første, man bliver mødt af hos psykoterapeut Line Palmer, Jessensvej 6 i Havnebyen. Sammen med sin søster købte hun for to måneder huset, der ligger helt ud til Kattegat.

- Dauphine er et vigtigt værktøj her i klinikken, for det er meget beroligende at sidde og klappe hende.

Line Palmer tog uddannelsen til psykoterapeut i New York i 1995 og har arbejdet som sådan mange steder i verden.

- Jeg tog til London som 16-årig og designede tøj, bl.a. scenetøj til Rod Stewart, og rejste verden rundt i flere år sammen med en kæreste. Det var nyttigt at kunne lave psykoterapi ved siden af, for det var ikke altid nemt at få job som designer nye steder.

I 2000 åbnede hun sin egen designbutik Crinoline i København. I 2012 fik hun konstateret brystkræft og fik beskeden, at hun havde mellem seks måneder og tre år tilbage.

- Det var en hård besked at få, og jeg synes at læger tager livsmodet fra folk på den måde.

Line Palmer tog selv affære i forhold til sin sygdom, idet hun solgte sit firma og tog til Tyskland og betalte selv for de behandlinger hun mente, der skulle til, og som hun ikke kunne få herhjemme.

Kræftsygdommen er nu overstået, men hun skal gå til kontrol, for der er mere tale om, at kræften er sat på stand by.

- Jeg besluttede, at nu skulle jeg bo ude på landet i den friske luft, så derfor købte vi huset her, og det er det bedste, jeg har gjort i hele mit liv.

Erfaringen med sin egen kræftsygdom har givet hende en unik indsigt som klienter, der får den type beskeder, kan nyde godt af.

Jeg har også været der

- Jeg har selv stået ansigt til ansigt med døden, og ved hvad det er folk egentlig siger, når de fortæller. Jeg har selv været der og kan give dem livsmodet tilbage.

Hun er i gang med at flytte sin klinik fra København til Havnebyen, da hun meget hellere vil opholde sig her hele tiden og fylde sofaen med lokale klienter.

Og netop sofaen er sammen med bassethunden Dauphine et vigtigt værktøj.

- Folk slapper meget mere af, når de ligger i en sofa. Folk åbner sig mere, når de ligger ned. Når man sidder op, er det som om, man er parat til at gå. Man kan bedre hygge sig, når man ligger ned, også når man taler om alvorlige emner.