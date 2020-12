Se billedserie Eva Madsen, stemmen bag »Mormors kolonihavehus«, bor i Veddinge Bakker og har tilknytning til Huset i Asnæs. Her er hun med til udendørs-fernisering for maleren Jørgen Albrechtsen (th.) i sommeren 2020. Foto: Marianne Nielsen

Mens Clausen og Petersen skændtes, reddede hun Mormors kolonihavehus

Odsherred - 29. december 2020 kl. 18:59 Af Stefan Andreasen

- Det var et liv i sus og dus, i mormors kolonihavehus...

Alle kan synge med på »Mormors kolonihavehus«, Eva Madsens gennembrudshit fra 1978, med tekst og musik af Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen.

Men det var tæt på, at der aldrig var kommet sus i kolonihavehuset, fordi Clausen og Peteren skændtes under pladeindspilningen.

Til sidst måtte Eva Madsen ud i en redningsaktion for sangen.

Hun bor i dag i et sommerhus, som hun og eks-manden Leif Sylvester Petersen købte i Veddinge Bakker for 35 år siden, kaldet »Edens Have«, fordi hun hedder Eva. Hun overvejer et skilt med »Mormors kolonihavehus«.

Oprindeligt en protestsang - Jeg var med i teatergruppen Skifteholdet i 1978 og Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen havde deres gadecirkus og var også med i Røde Mors Rock-Cirkus. De begyndte at skrive musik til en forestilling, blandt andet sangen »Mormors kolonihavehus«, og havde kig på mig til at synge. Sådan kom jeg med i Clausen & Petersen, husker Eva Madsen.

- Mormors kolonihavehus« var oprindeligt en protestsang med fem vers, men der kom kun fire med på pladen.

- Det femte handlede om Urbanplanen og alt det, der skulle bygges ude på Amager. De smadrede et stort område med kolonihaver, og kom med store betonblokke, og det handlede verset om, som en protest, fortæller Eva Madsen.

Et stort skænderi i studiet - Vi indspillede pladen »I storbyens favn« i 1977. På det tidspunkt var jeg kæreste med Leif Sylvester. Erik og Leif var meget uenige, om »Mormors kolonihavehus«.

- Hvis det femte vers blev taget ud, mente Leif, at den var poppet og upolitisk, så han syntes ikke, den skulle med. Det syntes Erik. Så stod de dér og skændtes, fortæller Eva Madsen.

Sang den én gang igennem - Vi havde indspillet et grundbånd til de fire vers, og jeg gad ikke høre på deres skænderi mere, så jeg gik hen til teknikeren og sagde: Bare kør det grundbånd! Så gik jeg ind i studiet og sang den én gang igennem, mens de diskuterede videre.

- Pludselig var der noget at forholde sig til. Da de hørte resultatet, var de enige om, at den selvfølgelig skulle med. Gudskelov. Der blev ikke lavet noget om, fortæller Eva Madsen.

Ud af højskolesangbogen Siden har »Mormors kolonihavehus« været flittigt sunget og spillet overalt i landet, blandt andet i radio-programmet »Giro 413«.

Sangen banede vejen for Eva Madsens karriere.

»Mormors Kolonihavehus« røg i 2020, efter at have været med i to udgaver af Højskolesangbogen, ud sammen med 121 andre sange, for at gøre plads til andre.

Erik Clausen blev rasende og kaldte det snobberi.

Eva Madsen tager det roligt. - Der er jo ikke nogen, der ikke kender »Mormors kolonihavehus«. Og nu kommer der så nogle nye sange med i sangbogen, og sådan er det.

- Jeg har altid kun sunget sange, som jeg kunne stå inde for, og jeg er glad for »Mormors kolonihavehus«. Det er en glad sang.

- Når jeg synger den, så ser jeg hyggelige, dejlige billeder for mig. Jeg kan godt huske dengang, da jeg sad bag på fars cykel. Det er ægte billeder, siger Eva Madsen.

- Da Leif og jeg på et tidspunkt var ude for at optræde, sagde han, at nu skulle vi ikke have »Mormors kolonihavehus« med mere. Den passede ikke ind.

- Så prøvede vi at tage den af repertoiret. Men publikum ville have den. Så begyndte musikerne bare at spille den, og jeg gik ind og sang. Og så kom den på repertoiret igen, fortæller Eva Madsen.