Arkitekt Jens Tolstrup og formand for Grevinge menighedsråd, Kirsten Schwartz, arbejder videre med planerne om at bygge seniorboliger på et jordstykke, som menighedsrådet ejer. men det afhænger af kommuneplanen, om det bliver til virkelighed. Foto: Marianne Nielsen

Menighedsråd med boligdrømme håber på at komme med i revideret kommuneplan

Gennem årene har Grevinge Menighedsråd noteret sig, at mange af dem, der har haft en gård eller et husmandssted på egnen, genre vil flytte i noget mindre, efterhånden som kræfterne slipper op og alderen trykker. Og for at undgå, at de flytter til Asnæs, men i stedet bliver i Grevinge-området, har menighedsrådet gennem nogle år, haft drømme om at etablere seniorboliger på et jordstykke i forlængelse af kirken.