Ejeren af det nu konkursramte T2O Egebjerg er blevet stævnet af Udenrigsministeriet, som mener de har over to mio. kr. til gode hos ham.

Mener direktøren fiflede med timesedler, og fik millionstøtte han ikke skulle have

2.151.744 kr. Så mange penge mener Udenrigsministeriet, at Lars Boysen, der tidligere var direktør og ejer af firmaet Syntes Engineering ApS, og for T2O Egebjerg, som begge er opløst efter konkurs, skylder ministeriet, fordi han fik pengene uretmæssigt udbetalt af Danida til projektet »waste to energy« i Indonesien i årene 2013 - 2016.

