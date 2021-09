Mellem to stole: Bøvl med køkken i nyt ungehus

- Vi endte lidt mellem to stole, for hvem skulle betale regningen. Kommunens ejendomsadministration eller Ung i Odsherred? Et køkken var »need to have«, men lige pludselig var udsugningen »nice to have«, fortæller formand for Ung i Odsherreds bestyrelse, Mathias Hansen, der nu har fået direktionens ord for, at ungdomsskoletilbuddet holdes skadesløse.