En rednigshelikopter kunne sendes hjem igen fra havet ud for Nykøbing, hvor der søndag formiddag var kommet en melding om mulig drukneulykke.

Melding om drukneulykke var falsk alarm

En større redningsaktion kunne hurtigt afblæses, da politiet søndag formiddag fik melding om mulig drukneulykke i havet ud for Nykøbing.

En forbipasserende på stranden mente at have set en person i redningsvest, som var ved at drukne ved en både ude på havet.