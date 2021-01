Meget snak om værestedernes fremtid, men meget lidt handling

Og der er iværksat det, som embedsmændene kalder sonderinger af muligheder for samarbejde om etablering af et til to kaffestuer for psykisk sårbare borgere, men det er endnu ikke igangsat, for corona restriktionerne har gjort møder umulige.

»Der er ikke tvivl om, at den overgang vi oplever, er en stor gene for brugerne. Coronasituationen gør det så ikke bedre, og de mennesker er i en isoleret situation, og har sjældent ressourcer til at modstå den. Vi andre er jo også isolerede, men har formentlig nemmere ved at tilpasse os. I udvalget har vi et punkt på dagsordenen om placering og hvilke initiativer, der skal tages for at få løst opgaven, og jeg har en række spørgsmål til mødet,« siger han.