Foto: Per Christensen

Meget få af beboerne på Odsherred Kommuens plejecentre takker nej til at få den kommende corona-vaccine.

Meget få beboere på plejecentrene siger nej til vaccine

Snart udrulles det helt store vaccinationsprogram for at få has på covid-19 pandemien, og nogle af de første der bliver vaccineret er beboerne på plejecentrene.