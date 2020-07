Se billedserie Rekordmange vil på højskoleophold på populær højskole i det sydlige Odsherred til efteråret. Foto: Jesper Danscher Foto: Jesper Danscher

Send til din ven. X Artiklen: Medie: Rekordmange vil på denne højskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medie: Rekordmange vil på denne højskole

Odsherred - 21. juli 2020 kl. 08:30 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et forår helt uden elever, så ser det nu ud til, at efteråret bliver godt fyldt op. I hvert fald på Vallekilde Højskole, hvor man ifølge DR P4 Sjælland lige nu oplever stor søgning. Så stor, at der er fuldt hus og venteliste til efterårets kurser, og det skaber ny optimisme.

Forstander Torben Schmidt Hansen oplyser til radiokanalen, at der lige nu er 1300 mod normalt bare 100 tilmeldte til efterårets kurser og at rekordsøgningen betyder, at højskolen trods tab under coronakrisen klarer sig igennem med skindet på næsten rent økonomisk.

Årsagen til den store søgning til højskolerne generelt vurderer forstanderen at være fordi mange ikke kunne komme på højskole under coronaen og at unge lige nu ikke kan drage af sted på rygsækrejser til fjerne lande