Medie: Kommune fjernede 45 timers hjælp til multihandicappet, da hun blev voksen

I artiklen fremgår det, at næsten halvdelen, 46 procent, af klagesagerne sidste år sendte med, at Ankestyrelsen konstaterede, at den kommunale afgørelse skulle ændres eller afgøres på ny. I 2018 var det tal 32 procent og året før helt nede på 21 procent ifølge avisen.

I Simone Risagers tilfælde er det moderens opfattelse, at den kraftige nedskæring i antallet af hjælpetimer er kommunens strategi for at få pigen flyttet fra hjemmet til et botilbud, trods begges ønske om at beholde hende hjemme i Fårevejle.