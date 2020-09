Medicinalvirksomheden Lundbeck vil gerne have mulighed for, på et tidspunkt, at udvide Foto: Per Jensen

Medicinalfabrikken får snart planerne på plads, og så kan de udvide, når de vil

I de forløbne år har det ikke skortet på modstand, fra primært sommerhusejere, mod lokalplanen, og Danmarks Naturfredningsforening, har gjort gældende, at de er nervøse for, at Lundbeck skader grundvandet i området, og selvom det øvrige byråd alle bakker op om lokalplanforslaget, så er Enhedslistens Clark Pratt forbeholden, og han skriver blandt andet i et høringssvar, at: ».anbefalder miljøstyrelsen en sikkerhedsafstand på 500 meter fra produktions- eller oplagringsområdet. Denne sikkerhedsafstand kan ikke realiseres da Lundbecks produktionsvirksomhed ligger tæt på landsbyen Lumsås,« og samtidig kritiserer han, at Lundbeck får lov at bygge i 17 meters højde mod 8,5 meter idag.