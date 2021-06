Medarbejdere er næsten umulige at skaffe

Et sted, hvor man snildt kan få lyst til en is mens man nyder udsigten over Kattegat, men det kan blive et problem i fremtiden, for han kan ikke få arbejdskraft til forretningen, og det frustrerer ham voldsomt.

»Lige nu står jeg akut og mangler fire medarbejdere, men jeg kan ikke finde nogle. Vi har travlt som aldrig før, og det er stukket helt af med selskaber og ishuset, men vi mangler vagter til butikken som aldrig før. Folk vil hellere være podere end arbejde i et ishus, og jeg kan heller ikke konkurrere med de timelønninger de får der. men det er jo absurd, at vi vækster helt vildt med opgaver, særligt til arbejdspladser, der bestiller os til at komme ud med en pølsevogn, og vi så ikke kan få hjælp i butikken,« siger han.

»Jeg tror nu godt vi kan hjælpe ham, men det er rigtigt, at rigtig mange kontanthjælpsmodtagere er blevet podere, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er på et historisk lavt niveau i Odsherred. Hvis vi taler om de jobparate grupper uden ret til dagpenge, så har vi per 15.juni 91 jobparate kontanthjælpsmodtagere og 87 uddannelseshjælpsmodtagere. Det er derfor ikke underligt at nogle virksomheder oplever, at det er vanskeligere end tidligere at finde arbejdskraft. Hvis vi taler a-dagpengemodtagere, så har vi et lidt forhøjet niveau med 458 personer, men en pæn del af dem er tilknyttet virksomheder i deltidsbeskæftigelse, eller har udsigt til at vende tilbage til den branche man har uddannelse eller erfaring indenfor, og er derfor på kort sigt ikke motiveret for ufaglærte stillinger,« siger han.