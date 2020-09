Med sprit og afvaskninger: Endelig kom gymnasterne på gulvet

Rundt om i Odsherreds gymnastikforeninger er efterårssæsonen så småt ved at komme i gang, gymnaster i alde aldre er ved at finde tilbage til hallerne. Men det er på væsentligt ændrede vilkår end vanligt.

Uden reglerne om afspritning, afstand, rengøring mellem hvert hold og alle de andre forholdsregler var det slet ikke muligt, at starte sæsonen op, og Laust Andersen er sikker på, at havde man ventet med sæsonstart til efter jul, var det svundet ind i medlemstallet.

- Så havde de fundet andre steder at gøre gymnastik. Folk kører jo gerne deres børn et stykke vej så de kan komme til idræt, konstaterer han.

- Jeg tror, at hvis vi ikke havde startet op, så havde de fundet andre sportsgrene eller andre foreninger, der har valgt at starte op. Og ville vi så kunne vinde dem tilbage, lyder det fra Marianne Hoffmann, der har brugt det meste af sommeren på at navigere i anvisninger, regler og anbefalinger fra DGI og Sundhedsstyrelsen.

- De anbefalinger følger vi, og så kan vi jo ikke rigtig gøre mere, siger hun og fastslår, at folk også selv må tage ansvar for deres egen og andres sundhed, og ikke komme til træning, hvis man har symptomer eller er i en særlig smitterisiko.

- Jeg er fuld at tillid til at vores instruktører har styr på det, og vi er der til at hjælpe dem. I mandags - den første dag - virkede det som om det blev godt modtaget af gymnasterne, men forældrene måtte lige hjælpes lidt, for de må ikke overvære træningen, siger hun.