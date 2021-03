10.Gym-elever på den ene side og 2.hf elever på den anden side af afspærringen og med bevis for en negativ coronatest er kravet for at komme tilbage på Odsherreds Gymnasium. Foto: Marianne Nielsen

Med rød løber og negative tests kom eleverne tilbage til gymnasiet

- Det er godt at komme tilbage, for jeg har ikke været så seriøs med at være hjemme, og nu er der jo også snart eksamener, så det kan jeg godt være lidt nervøs for, fortalte Natalie Sonet fra 2.hf.