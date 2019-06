Se billedserie Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Med hakke og havehandsker: Borgere til kamp mod ukrudtet

Odsherred - 20. juni 2019

Onsdag aften gik Hørve i krig mod ukrudtet i midtbyen. På det seneste møde Hørve Erhvervsforening, besluttede medlemmerne, at bekrige den ukrudt, der den seneste tid har bemægtiget sig fortovskanter og rabatterne langs byens hovedveje Vallekildevej og Nørregade.

- Det ser skidt ud og vi synes det sender et dårligt signal, til dem, der overvejer at bosætte sig her. Derfor besluttede vi at invitere til kamp mod ukrudtet, forklarer erhvervsforeningens formand, Per Larsen.

Invitationen blev sendt ud på Facebook med opfordring til at gribe det mest effektive ukrudtsredskab og et par handsker »Vær med til at gøre Hørve pæn igen. Vi har brug for jer!«, lød opfordringen.

Onsdag aften stillede Per Larsen og to andre foreningsmedlemmer i alt fire store trailere og affaldssække til rådighed til de omkring 20 Hørve-borgere, der fulgte opfordringen og gav et nap med »sommerrengøringen« i Hørve midtby.

Egentlig er det Forsta, der udfører ukrudtsbekæmpelsen for Odsherred Kommune.

- Men det er de åbenbart ikke særlig gode til. Vi vil i hvert fald ikke vente på at de får det gjort, siger Per Larsen.

Hele ukrudts-arrangementet langs Hørves gader,er en udløber af Kirsten Lundbergs opslag på Facebook, hvor hun ærgrede sig over, hvor meget ukrudt, der var i vejkanterne. Nogle steder så højt ukrudt, at det var svært at se vejskiltene.

- Og det er jo så endt ud i det her. Jeg har boet i byen i 45 år og jeg synes ikke, det nogensinde har været så slemt med ukrudtet som i år, siger hun.

Også 42-årige Anne Birch, som er født og opvokset i Hørve var trukket i havehandskerne og angreb noget af det ukrudt, der havde brudt gennem asfalten på fortorvet på hjørnet at Vallekildevej og Nørregade.

- Jeg er her i aften, fordi jeg nor i Hørve og jeg synes, at man er nødt til at hjælpe lidt til at holde byen pæn, forklarer hun.

Også byens ældste borgere har givet et nap med at få ukrudtet væk.

Mandag eftermiddag tog nogle af plejehjemmets beboere fat omkring Bakkegården sammen med nogle aktivitetshjælpere.

- Så de er også med til at holde byen pæn, fortalte sygeplejerske på Bakkegården, Tine Schulz.