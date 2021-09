Med 16 knivstik blev pædagog brutalt slået ihjel: Dommen faldet over drabsmand

En enig domsmandsret havde i dommen lagt vægt på at den 20-årige dømte med de knivstik han påførte den 29-årige pædagog må have indset at det var overordentligt sandsynligt, at den 29-årige ville dø af knivstikkene.

Der blev også lagt vægt på at den dømte var løbet efter den 29-årige, da denne løb fra stedet. En mentalerklæring har tidligere fastslået at den 20-årige drabsmand var sindssyg i gerningsøjeblikket og desuden har en diagnose for paranoid skizofreni hvorfor han ikke er egnet til almindelig fængselsstraf.