Se billedserie Banko-værtinde Lizzie, alias skuespiller Mei Oulund, klappede sin kæreste, banko-opråber Arne (skuespiller Henrik Ipsen) på numsen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Me Too rammer Odsherred Teaters jule-varieté Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Me Too rammer Odsherred Teaters jule-varieté

Odsherred - 23. november 2017 kl. 21:22 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den verdensomspændende virale kampagne Me Too - der bruges til at oplyse om seksuel chikane eller overgreb - er nu også nået til Odsherred Teater, hvor den blev nævnt flere gange til onsdagens premiere på jule-forestillingen »Banko-varieté 2017 - gaveræset«.

Første gang, Me Too blev nævnt, var da banko-værtinde Lizzie, alias skuespiller Mei Oulund, klappede sin kæreste, banko-opråber Arne (skuespiller Henrik Ipsen) på numsen, efter at have præsenteret ham som Nordeuropas bedste banko-opråber.

- Mee To, råbte Arne op efter numse-chikanen.

Anden gang var, da Pedellen fra Annebergparken (Henrik Ipsen) pludselig dukkede op for at give et nummer, fordi han havde vundet en lokal talent-konkurrence. Det gik hen og blev ret pinligt - pedellen viste sig at være en brovtende, grådig fyr, der i den grad var glad for pakker - både damer og dem under juletræet.

- Mange mænd er magtliderlige, men hvad med os normalt liderlige mænd, hvad skal vi gøre nu med alt det Me Too? lød det fra Pedellen.

Senere i sketchen forvandlede han sig til en infantil pakke-tyv, der ikke gik af vejen for at snuppe julegaverne fra selv børnene.

- Pakkerne, de er alle til mig! sang han til Armstrongs »What a Wonderfull World« og blev viklet ind i pakker.