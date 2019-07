Master Fatman blev mindet på jazz-festival

- I dag er der jazz for en masse små krudt-ugler her ved Nykøbing-Rørvig Jazz Festival. Master Fatman havde sin jazzskole, og for ham var børn jazz, for jazz handler om 100 procent nærvær. »Vi kan lære meget af børnene, for dem er det ok at være helt vildt kede af det - og at være helt vildt glade. Jazz er at være åben. At man ikke har alle mulige regelsæt eller forventninger med«, citerede Per Kragh Master Fatman.