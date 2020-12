Massive forbedringer af covid-19 test

»Det er et rigtig godt løft af testkapaciteten, og det betyder, at der allerede fra i morgen bliver lagt mange flere testtider ud end i dag. Jeg er rigtig glad for, at regionen har fulgt op på problemet med for få testtider, og Nordgårdshallen kommer til at fungere rigtig godt som teststed,« siger han.