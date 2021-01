Masser af ros, men ingen ekstra penge til frontpersonalet

»Jeg er imponeret over hvordan mange medarbejdergrupper er steppet op, og har ydet noget helt ekstraordinært, og det har været en fornøjelse at opleve hvordan medarbejdere har tilbudt sig på tværs af fagområder og kompetencer. Det viser styrken og sammenholdet i kommunen. Det er også min klare opfattelse at den ros og respekt deles af hele byrådet. Jeg har ikke lyst til at bede byrådet om at finde besparelser på service og medarbejdere for at kunne udbetale en coronabonus. Mit håb er stadig, at vi kommer igennem 2020 med et plus på regnskabet. Når jeg kender regnskabet for 2020, så vil jeg tage en drøftelse med byrådets partier for at finde ud af om der er stemning for at kunne belønne vores medarbejdere i frontlinjen,« siger han.