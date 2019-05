Maskeret mand opførte sig mistænkeligt i Aldi

Politiet kørte til supermarkedet for at se videoovervågningen på stedet. Manden på filmen havde en mistænkelig adfærd, idet han havde maskeret sig og medbragte en sportstaske, men han forlod stedet uden at gøre yderligere.

Manden virkede nervøs og sagde at nogen var efter ham. En patrulje forsøgte at finde frem til manden for at afklare, om der var tale om samme person, der havde været i supermarkedet. Det lykkedes dog ikke at finde frem til manden, og politiet søger nu vidner i sagen. Politiet efterforsker sagen for at finde frem til manden for at få afklaret årsagen til hans mistænkelige adfærd.