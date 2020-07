Se billedserie Facaden er nymalet, kunderne er klar, men butikken, der tidligere husede en bagerbutik midt på Algade i Nykøbing, står tom. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Markant strøgbutik står stadig tom

Odsherred - 18. juli 2020 kl. 19:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Facaden er nymalet, alt andet ville være urimeligt over for isbutikken ved siden af, men kigger man ind ad butikkens vunduer på Algade 22, i Nykøbing, så er der noget nær tomt.

En gågadebutik, der lige nu blot kan »se« på de tusinder af potentielle kunder, som bare defilerer forbi på Algade, for lige nu er butikken stadig lejet af Konditorbagerens ejere. De betaler fint deres husleje, og så har de brugt en rum tid på først at forsøge at sælge siden fjerne alt inventar i butikken, og nu på at tømme den.

Ejendommens ejer, John Wolmer, er ærgerlig over, at det endnu ikke er lykkedes at få butikken fyldt ud med liv og handel, men det skal nok ske, lyder meldingen.

»Jeg har to interesserede, som jeg har lovet at kontakt, når lokalet er helt tomt, så det skal nok blive lejet ud,« siger han.

Han vil ikke sige om der er tale om fødevarekoncepter, men er enig i, at det er en ærgerlig tid at have en så markant strøgbutik stå tom, og spørger man til tidshorisonten, så er han sikker på, at der til august vil være en ny lejer.