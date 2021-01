Markant fald på prisen på fjernvarme

Ifølge konstitueret direktør hos Odsherred Forsyning, Claus Thorsen, får selskabet 10 nye kunder til fjernvarmenettet per måned, og derfor har Odsherred Forsyning besluttet at sænke prisen på fjernvarme med 25 procent fra den 1.januar, hvilket for kunderne i Vig, Højby, Grevinge og Herrestrup betyder en besparelse på 0,20 kr per kWh.