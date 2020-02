Se billedserie Årsopgørelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi viser 40 procent færre indbrud i sommerhuse i Odsherred sidste år. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Markant færre indbrud i sommerhuse sidste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Markant færre indbrud i sommerhuse sidste år

Odsherred - 20. februar 2020 kl. 19:25 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi fik 165 anmeldelser af indbrud i sommerhuse rundt om i Odsherred sidste år, mod 277 i 2018 og dermed et markant fald på 40 procent. Med i omegnen af 23.000 sommerhuse er Odsherred et af landets største sommerhusområder, og derfor er der naturligt nok en overvægt af anmeldelser fra sommerhusejere i indbrudsstatikikten i forhold til nabokommunerne Holbæk og Kalundborg. Her er kun anmeldt henholdsvis 10 og 5 sommerhusindbrud sidste år. Tendensen i alle tre kommuner er dog den samme som i resten af politikredsen; der anmeldees færre og færre sommerhusindbrud i alle tre kommuner set over en treårig periode, viser politiets årsopgørelse.

Forebyggelseslederen i den vestlige del af politikredsen, politikommissær Karin Storm, glæder sig over det markante fald.

- Ét indbrud er ét for meget, men nu ser det ud til, at vi har fundet nogle gode formler for, hvordan vi sammen med borgerne og kommunen kan gøre Odsherreds sommerhusområder mere trygge, siger Karin Storm i en pressemeddelelse.

I 2019 oprettede Midt- og Vestsjællands Politi en indbrudsgruppe, som netop skulle fange de kriminelle, der går på rov hos borgerne. Og netop fra Odsherred fik indbrudsgruppen en fangst i form af en stor hælercentral i Nr. Asmindrup, hvorfra en beboer i ejendommen solgte varer, der senere blev udpeget som tyvekoster.

Det skete ved en fremvisning af en stor mængde genstande i beredskabets gymnastiksal i Roskilde i juni, hvor mange kunne pege på stjålne genstande fra blandt andet flere sommerhuse i Odsherred, der flere år tilbage var blevet udsat for indbrud.

Det var et tip fra en borger, der ledte indbrudsgruppen på sporet af hælercentralen, og politiet er i det hele taget afhængige af borgernes årvågenhed for at opklare indbrud og anden kriminalitet.

- Vi kan desværre ikke ligge på lur alle steder, så derfor er borgernes tips ofte det springende punkt, der giver os mulighed for at rykke ud og fange de kriminelle. Ingen er bedre til se en afvigelse fra normalbilledet end beboerne i området, siger politikommissær Karin Storm.

Tippet fra borgeren betød, at en 36-årig mand blev tiltalt og sidst på året idømt halvandet års fængsel for det omfattende hæleri af tyvekoster.