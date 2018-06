Når man kommer solidt for oven er det nemt at se, hvor tæt på en rigtig havn Gundestrup Marina er. Foto: Stig Petersen

Marina snart klar: Ejer har bange anelser

Gundestrup Marina er så tæt på at være færdig, at der kun mangler græs og topbelægninger ganske få steder. Og Christian Aagaard Simonsen, der ejer havneanlægget, er ikke fri for at være stolt, for snart har han skabt en helt ny havn i Odsherred. Ja, vil nogle måske indvende, men det har godt nok også taget mange år før marinaen i Gundestrup er så tæt på færdiggørelse som nu.