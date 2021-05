Brian og Marie Schildt Laursen blev noget overraskede over at få et optagelsesbrev fra Odsherreds Gymnasium. Som konsekvens af kapacitetsloftet må Holbæk-pigen se langt efter en plads på ikke alene ønskegymnasiet i Roskilde, men også andetvalget Stenhus Gymnasium. Privatfoto

Marie må ikke studere på Stenhus

Tre år på Roskilde Amtsgymnasium med fokus på matematik og musik var drømmen for Marie Schildt Laursen fra Holbæk, og derfor var der heller ingen tvivl hos hverken hende eller forældrene om, at gymnasiet i Roskilde var førsteprioritet, da ungdomsuddannelsen skulle prioriteres tidligere på året.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her