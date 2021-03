I 2017 besluttede politikerne i Odsherred Kommune, at der skulle etableres kaffestuer til psykisk sårbare borgere, men det er stadig ikke sket. Foto: Mik Foto: Mik

Mangler væresteder på fjerde år

Odsherred - 05. marts 2021 kl. 06:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det kræver, at man har »tungen lige i munden,« hvis man skal udrede, hvad der er sket med de politiske løfter om at etablere mindst en, helst to, kaffestuer som uformelle mødesteder for psykisk sårbare borgere i Odsherred Kommune.

Løftet var et resultat af en større omorganisering af socialpsykiatriens tilbud, og det blev politisk besluttet den 30.maj 2017, fordi det for en gruppe borgere opleves som særdeles værdifuldt, at de uformelle væresteder ikke ophører.

De uforpligtende væresteder blev dog lukket sidste år i december, og det frustrerer brugerne, der efterlyser svar på, hvornår de lovede kaffestuer kommer.

Faktum er, at der er indgået en aftale mellem Odsherred Kommune og Kirkens Korshær om, at sidstnævnte skal drive den ene kaffestue for kommunale kroner, men hvor og fra hvornår vides endnu ikke.

Kan ikke finde lokale Spørger man Erik Pedersen, der er centerchef på området, så har det ikke været muligt at finde en egnet matrikel til kaffestuen, men samtalerne med Kirkens Korshær er gode.

Formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), slår fast, at politikerne må vente med at behandle sagen til deres møde i april.

Samme melding kommer fra udvalgets næstformand, Felx Pedersen (S).

»Vi er tæt på mål, men mangler nu kun konkret placering. Vi leder med lys og lygte efter brugbar bygning eller lokale. Jeg regner med og håber på, at vi har et beslutningspunkt om mulig placering i april,« siger han

Udvalgsmedlem Per Kragh (S), er forstående over for brugernes utålmodighed.

»Jeg er meget tilfreds med det tilbud, der kører i Vig, og som jeg har fået at vide kører godt. Samtidig er jeg meget opsat på, at der skal være kaffestuer som lovet. At brugerne synes det går for langsomt, er jeg forstående over for, men det går så hurtigt det kan,« siger han.

Samme melding lyder fra udvalgsmedlem Hanne Pigonska (V), der erkender, at det har været en proces, som til tider har været svær at følge politisk.