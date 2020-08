Mangler folk at hædre til prisfest

Men måske bliver der ikke mange at hædre. Ikke fordi corona spænder ben for arrangementet i sin vanlige form, men fordi der mangler nogen at hædre.

Odsherred Påskønner er en pris, som gives til en person, der fortjener påskønnelse og anerkendelse for at have udmærket sig på et eller flere områder. Det kan være en ildsjæl i din by eller forening, det kan også være en borger, der gør noget særligt, måske en frivillig hjælper, som aldrig før er blevet takket eller påskønnet eller et menneske, du bare synes fortjener en særlig opmærksomhed.