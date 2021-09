Manglende information om frit valg harmer Ældre Sagen: »Klart uacceptabelt«

Ældre Sagen kalder det klart uacceptabelt, at Odsherred Kommune ikke informerer borgerne om muligheden for frit valg på hjemmehjælpsområdet.

Odsherred - 28. september 2021 kl. 11:11 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i Odsherred Kommune har ikke haft mulighed for at vælge en privat leverandør af personlig pleje, og formanden for social- og forebyggelsesudvalget, slår fast, at han som SFer ikke vil skubbe på for at få mere information ud eller sørge for et udbud.

Klart uacceptabelt, lyder det fra Ældre Sagens lokale talsmand, Ole Kristensen, og han opfordrer borgere til at klage, hvis de har søgt, men ikke fået et fritvalgsbevis.

»Der står heller ikke noget om muligheden i kommunens kvalitetsstandarder, og det er klart uacceptablet. Når en udvalgsformand siger, at han ikke vil tage sagen op, så er det ikke i orden. Han skal jo ikke kun repræsentere SFere, men alle borgere i kommunen, og de har ret til at blive informeret om, og få et reelt tilbud om en anden leverandør end kommunen,« siger han.

Han slår fast, at kommunen er forpligtet til at sørge for at kommunikere retten til frit valg af personlig plejeleverandør ud til borgerne.

»Vi ser gerne at kommunen informerer reelt, og giver folk oplysninger om deres rettigheder på et dansk, der er til at forstå. Det er uacceptablet, det formanden for udvalget har sagt, for det er ikke et område at drive politik på. Man skal ærligt stå ved sine forpligtelser i forhold til lovgivningen, og ikke bare lægge det over på borgerne,« siger han.