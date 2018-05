Mangel på voksne mentorer til unge

Mentorkorpset i Odsherred Kommune tæller i dag seks-syv voksne, som ulønnet og frivilligt hjælper unge mellem 13 og 30 år, der har brug for en voksen at støtte sig til både i deres valg af uddannelse og i at gennemføre uddannelsen. Men der er brug for flere i korpset, og derfor har Ungeenheden taget initiativ til et informationsmøde i næste uge i Aksen i Asnæs, for at give nysgerrige en mulighed for at få mere viden om, hvad det vil sige at være mentor.