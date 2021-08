Der kan komme til at gå flere måneder, før gymnasterne på Odden kan slå kraftspring i Willemoeshallen igen. Foto: Mie Neel

Mangel på håndværkere kan forsinke byggeri

Odsherred - 25. august 2021 kl. 14:35 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Selv om politikerne og administrationen i Odsherred Kommune på rekordtid har besluttet at der skal findes en million kroner til et nyt gulv i Willemoeshallen på Odden, kan det gpdt være der kommer til at gå flere måneder, før brugerne kan indtage hallen igen.

- Vi har lige nu et tilbud på et nyt gulv liggende på lidt over en million kroner. Vi håber også at få det lagt i år, men lige nu leder vi med lys og lygte efter håndværkere, som kan påtage sig opgaven. Så vi vil nok også tage flere tilbud ind, siger kommunaldirektør Claus Steen Madsen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) er også opmærksom på problemet med manglen på håndværkere.

- Men jeg regner med at det kan gå derudaf, når det er på plads, siger han.

Børne- og uddannelsesudvalget behandlede spørgsmålet om gulvet i hallen tilbage i april måned. Dengang blev det besluttet, at et nyt gulv skulle indgå som et forslag til budgettet for 2022. Her blev også indhentet et tilbud fra firmaet Unisports i Valby, som tilbød at lave et nyt gulv for 1.385.000 kroner. Det nye gulv skal ifølge tilbuddet lægges direkte ovnpå det eksisterende gulv, og bestå af en 7,5 milimeter slidstærk sportsvinyl, som skal fuldlimes til krydsfinerplader. Med i prisen er optegning af en håndboldbane, seks badmintonbaner, fem volleyballbaner og en enkelt bane, som beskrives som »ukendt«. Der er tale om 1010,50 kvadratmeter gulvbelægning.

Borgmester Thomas Adelskov og hans byrådskollega, gruppeformand for Vestres byrådsgruppe, Hanne Pigonska (V), er enige om, at man i Odsherred ikke har været gode nok til at holde øje med vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.

- Vi er alt for dårlige til at holde øje med bygningernes vedligeholdelse, og vi er i byrådet ikke gode nok til at sætte penge af til opgaverne, siger Hanne Pigonska.

Thomas Adelskov peger på, at der er mange haller i kommunen - flere af dem er nedslidte.

- Vi skal have lavet en analyse af den samlede bygningsmasse, og så er vi nødt til at afsætte rigtig mange penge til en investeringspulje. Det er ikke holdbart, at vi springer fra tue til tue, hver gang der dukker en uventet opgave op som svømmehallen i Asnæs og nu gulvet i Willemoeshallen. Vi skal blive bedre til at undgå den slags overraskelser, siger Thomas Adelskov