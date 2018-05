1. juni er det planen at indvie Nykøbing Fængsel, men der mangler personale, så det vil være bedre at vente, mener fængselsbetjentenes tillidsmand. Foto: Marianne Nielsen

Mangel på betjente til Nykøbing Fængsel

Fængselsforbundets fællestillidsmand for de sjællandske fængselsbetjente er bekymret over den store mangel på fængselsbetjente, som nu bliver endnu mere udtalt, når Nykøbing Fængsel tages i brug 1. juni.

- Det er vanvid, at åbne Nykøbing Fængsel uden at have bemandingen på plads, siger tillidsmanden Henning Mørck, og foreslår at man stiller den planlagte åbning af Nykøbing Fængsel 1. juni i bero, og i stedet giver stedet status af arresthus til at begynde med.