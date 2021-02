Mangeårigt V-medlem smækker med døren

»Det har været smerteligt, for jeg har været Venstremand siden jeg var 14 år, jeg har været VU-formand, siddet i partiets bestyrelse og siddet i byrådet for Venstre i en del år i Odsherred Kommune. Men engang imellem må man hanke op i sig selv, og spørge, hvorfor man er med i det politiske parti. Jeg brænder for Odsherred, brænder for udvikling, går med i en masse udviklingsprojekter for Odsherreds skyld, og jeg brænder for at gøre Odsherred til et bedre sted at bo og leve, og det kræver, efter min mening, en anden tilgang end den, som jeg oplever Hanne Pigonska står for, siger han.