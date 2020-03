Pernille Ottesen har lukket ned i Rørvig Centret og arbejder hjemmefra. Det giver en del fritid, som kan bruges på at hjælpe andre gennem corona-krisen. Privatfoto

Mange tilbyder at hjælpe corona-ramte

- Jeg sidder jo bare herhjemme og arbejder. Og så mange mails, skal jeg heller ikke svare på, at jeg ikke kan hjælpe andre. Men der er ingen der har reageret endnu, fortæller Pernille Ottesen.

Hun holder humøret oppe, selvom et tomt hotel godt kan være deprimerende at tænke på.

- Heldigvis er vi et velkonsolideret virksomhed, så vi skal nok klare den, men alle 15 ansatte er sendt hjem, fortæller hun.

Hun er hjemmegående men uddannet sosu-assistent og har tilbudt sin hjælp til dem, der måtte have brug for indkøb, hundeluftning eller babysitning. Indtil videre har hun handlet ind for en kvinde, der var i karantæne.