Asnæs vil have deres loppemarked, så når man ikke kan holde det store i hallen som vanligt, må man tænke ud af boksen. så nu arrangerer Fritidsborger.dk en række mindre loppeboder. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Mange lopper små - i stedet for et stort marked

Odsherred - 19. juni 2020 kl. 12:35

Borgerforeningen i asnæs, Fritidsborger.dk, i Asnæs vil ikke lade corona spænde ben for en fast tradition gennem årtier i Asnæs-

- Vi skal da have vores loppemarked, og nu kan det jo ikke blive det store i hallen, som plejer at være en festlig dag, hvor byen samles, så vi har fundet på noget andet i år, siger Søren Jørgensen fra Fritidsborger.dk

I stedet for det store loppetorv, som Idrættens Venner i Asnæs står bag, har borgerforeningen taget initiativ til at lave mange små loppemarkeder rundt om i byen den samme dag, som private selv står for.

- Der er sikkert rigtigt mange af os, som har haft tid til at rydde op i kældre, på lofter, i udhuse og har fundet mange gode ting, som vi ikke bruger mere, men som er for gode til bare at køre på genbrugspladsen. Det kan være der kan blive lidt lommepenge til sommerferien, uddyber Søren Jørgensen.

Alle husstande i Asnæs er således blevet inviteret - enten via Facebook eller flyers som Søren Jørgensen selv er rundt med i postkasserne - til at laveloppemarked på hjemmeadresserne lørdag den 4. juli 2020 fra kl. 9 - 15.

Ambitionsnivauet er højt og Fritidsborger stiler efter at få 100 husstande med.

Det er op til den enkelte husstand at tage de nødvendige forholdsregler i forhold til corona, men foreningen forventer ikke, at det bliver et problem.