Mange købeglade kunder i efterårsferien

Brian Johansen, direktør i SuperBrugsen i Asnæs, kan konstatere, at efterårshandlen fortsætter den opadgående kurve fra sommerferien.

Odsherred - 15. oktober 2020 kl. 20:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Kunderne i Asnæs og Algade er i denne uge udrustet med feriepenge og godt feriehumør. I begge handelsbyer kan man mærke, at købelysten er stor.

Brian Johansen, direktør i SuperBrugsen i Asnæs Centret, konstaterer, at der er markant flere mennesker i Odsherred end i en almindelig uge 42.

- Sommerens vækst fortsætter ind i efteråret. Vi oplever nærmest en hel sommeruge her i efterårsferien, siger Brian Johansen.

Kunderne giver sig god tid og forkæler sig selv.

- Volumen pr. kunde er stigende i forhold til sidste år. Der er flere kunder, og indkøbskurven er større, siger Brian Johansen, som oplyser, at kunderne i SuperBrugensen ikke foretager store skift mellem deres vareindkøb.

- Hvis man plejer at købe en god vin, så bliver den bare endnu bedre. Køber man normalt en mere jævn vin, så bliver den skiftet ud med en god, siger Brian Johansen, som kan observere, at kunderne gerne fordyber sig i madlavningen her om efteråret.

- Mange hygger sig. Man kan ikke rejse til udlandet, men så får folk det bedste ud af at være herhjemme, siger han.

Turistbranchen og de handlende har i mange år drømt at forlænge sommersæsonen.

- Men nu taler vi ikke om at få folk til at blive her en uge mere. Nu taler vi om måneder. Det er simpelthen et helt nyt lag, der ligger i vores handel. Der er mennesker alle steder i Odsherred. Og jo mere man benytter sig af et område, jo mere kommer man til at holde af det. Man får gode minder og vender tilbage. Vi er begyndt at se frem mod julehandlen, som vi forventer vil have den samme vækstkurve, som sommeren har haft, siger Brian Johansen.

Corona-restriktionerne giver stadig visse problemer med vareleverancerne til SuperBrugsen.

- Vi oplever nogle gange at have udsolgt på tørvarer fra udlandet, for eksempel flåede tomater, tun i dåse og mel. Industrien er ikke altid så hurtig til at indfri efterspørgslen, siger han.

Bastian Olsen, formand for Nykøbing Handel & Erhverv, kan også tydeligt mærke, at uge 42 giver ekstra travlhed i Algade.

- Der er gang i gaden, og vi har heldigvis også haft godt vejr. Folk bliver altid lidt mere handelsglade, når vejret er godt, siger Bastian Olsen

Når Bastian Olsen taler med sine kunder i Expert/Punkt 1 fortæller enkelte, at de er ude og bruge nogle af de feriepenge, som de netop har fået udbetalt.

- Vi kan godt mærke, at der er flere penge i omløb,men jeg har ikke fornemmet, at feriepengene direkte har overrumlet byen, siger Bastian Olsen, som ikke forventer, at sommerhusgæsterne bliver ud over uge 42.

- Men vi har haft en god sæson, hvor mange har boet i og arbejdet fra sommerhuset, og jeg tror, vi får en god julehandel, siger han.