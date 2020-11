Se billedserie Dovrevej i Nykøbing er asfalteret, men beboere er der få af. Et nyt boligprojekt vil bygge 52 rækkehuse i området. Foto: Torben Andersen

Mange flere lejeboliger på vej

Odsherred - 13. november 2020 kl. 10:15 Af Torben Andersen

To bygherrer har anmodet Odsherred Kommune om at få udarbejdet en lokalplan, så der kan bygges udlejningsboliger i Nykøbing. Forleden nikkede udvalget til de to anmodninger.

Holding ApS vil opføre 52 boliger i form af rækkehuse ved Dovrevej. Boligerne skal have en størrelse på henholdsvis 65 og 85 kvadratmeter. De skal være i et plan, og huslejerne vil ifølge bygherren være til at betale for de fleste borgere området.

Egebjerg Rengøring ApS vil bygge 28 rækkehuse på Islandsvej.

Hans-Henrick Jørgensen fra firmaet mener, at beliggenheden egner sig fremragende til boliger.

-Boligerne vil ligge tæt på stationen og handelsmuligheder. Vi har nogle andre udlejningsejendomme, og her mærker vi meget stærkt, at der er stor efterspørgsel efter lejeboliger i Nykøbing, siger Hans-Henrick Jørgensen, som gerne vil bygge boliger op 100 kvadratmeter og til priser, som lejerne kan betale. Han tør ikke sige, hvornår boligerne kan stå færdige.

- Vi skal nu i gang med at få udarbejdet et forslag til lokalplan, og vi skal kigge nærmere på projektet, så vi kommer nok ind i 2023 eller 2024, før de første lejere kan flytte ind, vurderer Hans-Henrick Jørgensen.

Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), forstår godt interessen for at bygge i Nykøbing.

- Der er stor interesse for at bygge mindre lejeboliger, og når efterspørgslen er så stor, så skal vi også gøre noget for at efterkomme ønskerne. Nu får vi nogle forslag frem, som vi kan tygge på. Vi skal ramme noget, som har en fornuftig og god kvalitet, siger Paw Pedersen.

Mange af boligprojekterne i Odsherred finder sted i stationsbyerne.

- Offentligt transport og et godt handelsliv tiltrækker uden tvivl, siger Paw Pedersen.

Lokalplananmodningen om Dovrevej blev dog ikke besluttet af et enig udvalg, idet Paw Pedersen stemte imod.

- Jeg gik imod, fordi der i forvejen er en lokalplan, som gælder. Den er slet ikke udnyttet. Der er ikke meget byggeri på vejen på nuværende tidspunkt. Dem, som allerede har købt grunde på området, har jo købt dem med udgangspunkt i den nuværende lokalplan, og så synes jeg, at det er forkert at lave den om, siger Paw Pedersen.