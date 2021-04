»Veje til Vildnis«, et naturformidlingsprojekt i Egebjerg og omegn, havde fredag formiddag inviteret blandt andre landmænd til en rundvisning på naturstien ved Lestrup - samtidig med at man kunne få råd og tips fra to miljøkonsulenter. Foto: Torben Andersen

Mange fine opdagelser i vildnisset

Under rundvisningen fortalte hun og lederen af projektet, Mie Bonde, om hensigten med at etablere stien. Her er både skov, mose, sø og stengærde, men når målet er at formidle biodiversitet, skal der af og til træffes nogle valg.

- Det er godt at etablere søer, men det er bedst, hvis en tredjedel er over to meter dyb, så man undgår, at den gror til. Hvis den først bliver til en mose, så kan det være svært at få lov til at genskabe søen, så lidt løbende vedligeholdelse er at foretrække, sagde Mikael Kirkhoff Samsøe, som nikkede anerkendende, da Mie Bonde fortalte om, hvordan Veje til Vildnis har skabt en lysning i en skov, så der nu er plads til vilde bier.